تلوث الهواء وتأثيره على المناخ ندوة جامعة القناة التوعوية لأطفال المدارس

الإسماعيلية - صبرى غانم

نظمت جامعة قناة السويس، ندوة توعوية بيئية ضمن المشاركة في المبادرة الرئاسية لنشر الوعي البيئي وحملة اتحضر للأخضر، أقيمت الندوة بعنوان" تلوث الهواء وتغير المناخ.. وجهان لعملة واحدة"، حيث شارك بها 42 تلميذا بمدرسة الزهراء بالإسماعيلية.

وأعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة تتوجه لتلاميذ وطلاب المدارس بمثل تلك البرامج التوعوية والتثقيفية إيمانا بمسئوليتها المجتمعية، ومشاركة في خطة الدولة واستراتيجيتها للتنمية المستدامة 2030.

وتأتي تلك الندوات، لتنمية الوعي البيئي خاصة لدى الأطفال وطلاب ما قبل التعليم الجامعى وتوعيتهم بقضية المناخ وتأثير التغيرات المناخية على البيئة، وتوعية جميع فئات المجتمع بتلك القضية، وأكد الدكتور مندور أن الجامعة تبذل جهودا بارزة في قضية المناخ وتأثيراته على البيئة، ومن أبرزها الندوات والبرامج التدريبية فضلا عن الأبحاث العلمية والدراسات، والمؤتمرات، تمهيدا لاستضافة مصر لقمة المناخ المنتظرة بشرم الشيخ خلال الأيام القليلة القادمة.

أقيمت الندوة بإشراف عام الدكتور أحمد زكي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتعاون مع الدكتور رأفت محمد وكيل كلية العلوم.