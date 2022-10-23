تقرير لمعلومات الوزراء يبرز جهود الأزهر وقطاعاته فى التسامح ومواجهة التطرف

كتب ـ لؤى على

حققت الدولة المصرية العديد من الإنجازات في كافة الأصعدة، حيث أطلقت المؤسسة الدينية عدد من المبادرات، كشف عنها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، ومنها:

التسامح والتعايش:

قامت الدولة بالعديد من الجهـود فـي مـجـال ترسيخ قيم التعايش والتسامح بما يخلق الانسجام بيـن أطـراف المجتمع كافة، ويعزز من الهوية الوطنية. وفي هذا الإطار شاركت الدولة في العديد من المؤتمرات، كما أطلقت العديد من المشروعات والمبادرات التنموية والبحثية، واهتمت بإطلاق الحملات التوعوية بهدف محاربة الأفكار المتطرفة والشاذة عن قيمنا وعاداتنا وتقاليدنا، وفي هذا الإطار تمثلت أبرز جهود الدولة فيما يلي:

المؤتمرات:

شاركت الدولة في العديد من المؤتمرات العالمية، من أبرزها:

توقيع البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور «أحمد الطيب»، في 4 فبراير 2019، فـي أبو ظبي وثيقـة «الأخوة الإنسانية» من أجل السلام العالمي والعيش المشترك، والتي أكدت أهمية إيقاظ الحس الديني والحاجة لبعثه مجددا في نفوس الأجيال الجديدة عن طريق التربية الصحيحـة والتنشئة السليمة والتحلي بالأخلاق والتمسك بالتعاليم الدينية القويمة؛ لمعالجة النزعات الفردية والأنانية والصدامية، والتطرف والتعصب الأعمـى بكل أشكاله وصوره.

مؤتمر «تحصين الشباب ضـد أفكـار التطرف والعنف»، في فبراير 2020، الذي أقامته رابطـة العـالم الإسلامي بمقـر الأمـم المـتحـدة فـي جنيـف بسويسـرا، بحضـور دولــي واسـع، والذي كان من ضمن محاوره مناقشة الهوية الوطنية ودورهـا فـي بنـاء الأمن الفكري، إلى جانب مناقشة الأفكار والأيديولوجيات المختلفة.

المنتدى الإسلامي الدولي السادس عشر، الذي انعقد في روسيا تحت عنوان «ثقافـة اللقـاء: الأخلاق الدينية فـي عصـر الوباء» في ديسمبر 2020، وقد تناول المنتـدى دور القيم الأخلاقية في دعم التماسك الاجتماعي، ومـا يمكن أن تسهم به الأخلاق الدينيـة فـي إصلاح الواقع.

مشاركة مصـر فـي دورات «مؤتمر زعماء الأديان» في كازاخستان، والتي كان آخرهـا فـي فبراير 2021، تحـت عنوان «دور زعماء الأديان في تحقيق التنمية المستدامة في العالم»

وعلى المستوى العلمي والبحثي، قـام مـرصـد الأزهـر خـلال عـام 2020 بنشر 13 دراسة ذات طابع أكاديمـي تعني بمكافحة التطرف، ومنها على سبيل المثال: «استراتيجية القاعدة في استقطاب الشباب»، و»استراتيجية جماعة الإخوان في استقطاب الشباب»، و«كورونا والخطاب العالمي المتطرف»، كمـا أصـدر المرصد العديد من الكتب بعضها باللغة العربية، وفي مقدمتها: «أنشطة الجماعات الإرهابية في أربع سنوات»، والتي تتناول أنشطة الجماعات الإرهابية خلال الفتـرة مـن 2017 إلى 2020، و»للتطرف أوجـه.. جماعات متطرفة حـول العالم»، بينما تضمنت الكتب الصادرة عن المرصد باللغات الأجنبية كتاب «مفاهيم إسلامية» «Islamische Konzept» وهو كتاب صادر باللغة الألمانية، يتناول بعض المفاهيم الدينية التي يفهمها البعض بشكل خاطئ، ويصححها، ويسلط الضوء علـى بعـض الموضوعات المهمة المتعلقة بها، وكتاب «حرمة الدمـاء فـي الإسلام» «Sanctity of Blood in Islam، وهـو كـتـاب صـادر باللغة الإنجليزية، ويسلط الضوء على مفهـوم الجهاد وفقا لمصادر التشريع الإسلامية بهدف تقديم الفهم الصحيح لهذا المفهوم الدينـي الـذي تعرض لإساءة استخدام من التنظيمات الإرهابية.

كما قام المرصـد خـلال عام 2020 بكتابة 150 مقالا وتقريرا باللغة العربية و464 مقالا باللغات الأجنبية، ونشر 93 حملة توعوية باللغة العربية واللغات الأجنبية المختلفة، من خلال مجموعة من الرسائل القصيرة المكتوبة بلغة سهلة وموجهة للشباب بهدف توعيتهم بأهـم القضايا المعاصرة، وتصحيح المفاهيم الخاطئة التـي تـروج لها الجماعات المتطرفة. وفي سياق متصل، قام مركز الأزهـر للترجمة خلال عام 2020 بترجمة سلسلة «تفنيد الفكر المتطرف» إلى 13 لغة، وذلك بالتعاون مع الرابطة العالمية لخريجي الأزهر، كما استكمل ترجمة سلسلة «حقيقة الإسلام»؛ حيث تمت ترجمة كتاب «نظرات في الإسلام» إلى اللغة السواحيلية والإنجليزية.

حملة «حب الوطن»، والتي أطلقها مرصد الأزهـر فـي أبريل 2021 بثلاث عشرة لغة؛ للتوعية بقيمة الوطن، تزامنا مع ذكرى العاشر من رمضان التي انتصر فيها الجيش المصري، واسترد أرضه، وتضمنت الحملة جملـة مـن الرسائل لتوعية النشء والشباب بقيمـة الوطـن وأهميته، والدور المنوط بهـم لتحقيق التنميـة والازدهار، والدفـاع عـن الأوطـان فـي ظـل تحديات جسام تحيط بها، ومساع حثيثـة مـن قبـل الجماعات المتطرفة لضرب استقرارها، وكذلك تفنيد المزاعم المتطرفة التي تتعارض مع صحيح الـديـن فـي حـب الأوطان.

حملة «الإمام والبابا .. مسار الإنسانية المشترك»، والتي أطلقها مرصد الأزهـر لمكافحـة التطـرف في أغسطس 2021، بـ (13) لغـة علـى مـدار عشرة أيام، لإبراز أهـم القيم الإنسانية التي دعا إليهـا كل من فضيلة الإمام الأكبـر وبابا الفاتيكان، في «وثيقـة الأخـوة الإنسانية» التي قامـا بتوقيعهـا فـي فبراير عام 2019، وعرض المرصـد علـى مـدار (10) أيام عددا من الرسائل التي جاءت على لسان فضيلة الأمام الأكبر وبابا الفاتيكان، وتتمحور حول عدد من القضايا التي تشغل الرأي العام الإسلامي والعالمي، وفي مقدمتها العلاقة بين الأديان والإرهاب بعد استغلال المتطرفين للنصوص الدينية واجتزائهـا مـن سياقاتها لخدمة أفكارهـم وأجنداتهم، وتأثيـر أمـور مـثـل الظلم واللامساواة على استقرار المجتمعات، ودور الحـوار في التقريب بين الأديان والثقافات، وأهمية ترسيخ السلام وخاصة في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية جراء النزاعات والصراعات.

حملة «قوم نفسك بالأخـلاق تستقم»، والتي أطلقها مجمع البحوث الإسلامية في يوليو 2022، وركزت على مجموعـة مـن الرسائل التي تستهدف تأكيـد أهمية الأخلاق الفاضلـة فـي بنـاء المجتمع والأمـم، وضرورة البعـد عـن الرذائل والأخلاق المذمومة، ونفذت فعاليات الحملـة عـن طـريـق التوعية المباشرة لوعاظ وواعظـات الأزهـر فـي مراكز الشباب والمقاهي الثقافية ودروس السيدات في النوادي ودور الرعاية الاجتماعية إضافة إلى المساجد، فضلا عن التوعية الإلكترونية عبر وسائل التواصل الاجتماعي وموقع المجمع على بوابة الأزهر الإلكترونية.