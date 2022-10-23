تعمل إيه لو تلاعب صاحب المخبز السياحى فى سعر الفينو؟.. التفاصيل

كتب ـ مدحت وهبة

تكثف الأجهزة الرقابية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، الحملات الرقابية على الأسواق للتأكد من توافر السلع والتصدي للمخالفين والتأكد من التزام أصحاب المخابز السياحية بطرح سعر رغيف الفينو 40 جراما بـ 75 قرشا، و60 جراما بجنيه واحد، والخبز السياحي وزن 75 جراما بجنيه واحد، ويعاقب من يخالف الأوزان والأسعار الواردة بالقرار بغرامة قدرها 10 آلاف جنيه، ويستقبل جهاز حماية المستهلك أي شكاوى تتعلق بالتلاعب في أسعار السلع والخبز الفينو المقررة من خلال الخط الساخن 19588 أو من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز.

وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أصدر قرارا وزاريا رقم 144 لسنة 2022، بشأن إجراءات صرف الدقيق الفاخر استخراج 72% لإنتاج الخبز الحر والفينو، وأشار القرار إلى أنه تيسيرا على المواطنين في الحصول على الخبز السياحي و الإفرنجي بأسعار مناسبة يتم تسليم طن الدقيق الفاخر 72% لمن يرغب من المخابز المرخصة لإنتاج الخبز الحر والفينو بسعر 10 آلاف للطن، وذلك من مطاحن القطاع من الخاص المنتجة للدقيق 72%، والتى تتعاقد مع الهيئة العامة للسلع التموينية.