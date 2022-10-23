اليوم السابع
Ads
الأحد، 23 أكتوبر 2022 03:57 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

تعرف على تحديات قطاع المياه × 6 معلومات

الأحد، 23 أكتوبر 2022 03:00 ص
تعرف على تحديات قطاع المياه × 6 معلومات نهر النيل
كتبت ــ أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تواجه مصر العديد من التحديات فى قطاع المياه ، الأمر الذى ينعكس على الأمن الغذائي ، خاصة في ظل زيادة حدة الشح المائى .
وفى التقرير التالى نتعرف على أهم تصريحات وزير الرى حول تحديات قطاع المياه.
 
 1- 97% من الموارد المائية لمصر تأتى من نهر النيل خارج الحدود.
2- أهمية "الترابط بين المياه والطاقة والغذاء" لتحقيق الأمن الغذائي ومواجهة تحديات المياه، وتعزيز التعاون بين الدول تحت مظلته.
3- الطاقة تُعد العنصر الأهم في مجال معالجة وتحلية المياه، والدولة المصرية توسعت في إنتاج الطاقة إدراكاً لأهميتها.
4- المستقبل سيشهد التوسع في استخدام تحلية المياه في إنتاج الغذاء لمواجهة الزيادة السكانية.
5- ضرورة استخدام وحدة المياه المحلاة بالشكل الأمثل الذى يحقق الجدوى الاقتصادية.
6- التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة والطاقة المتجددة في التحلية مما سيسهم في تقليل تكلفة التحلية.
 
 

الرى

المياه

الطاقة

الغذاء



الموضوعات المتعلقة

‫وزير الرى يشارك فى الجلسة الترويجية لعرض محاور المبادرة الدولية للتكيف بقطاع المياه

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 01:14 ص

وزير الرى يلتقى سفير الاتحاد الأوروبي فى مصر لبحث تعزيز التعاون بقطاع المياه

الجمعة، 07 أكتوبر 2022 10:59 ص

حياة كريمة.. الأقصر تشهد طفرة بمشروعات قطاع مياه الشرب.. صور

الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 07:00 ص

استعدادات مكثفة للمرحلة الثانية من "حياة كريمة" بالفيوم.. مشروعات عملاقة فى قطاعى مياه الشرب والصرف الصحى.. المحافظ يراجع المشروعات.. ووكيل الصحة: إنشاء وتطوير 75 وحدة صحية ومنشآت طبية قائمة بالمركزين.. صور

الإثنين، 12 سبتمبر 2022 06:00 ص

‫وزير الرى: مصر تطرح مبادرة دولية للتكيف بقطاع المياه خلال مؤتمر المناخ

الأحد، 11 سبتمبر 2022 04:36 م

وزير الرى يدعو السويد لدعم مبادرة التكيف بقطاع المياه بمؤتمر المناخ القادم

الخميس، 01 سبتمبر 2022 10:27 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة