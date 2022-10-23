تعرف على أسماء المصابين بحادث انقلاب سيارة على الطريق الأوسطى في الجيزة

كتب: عبد الرحمن سيد

حصل اليوم السابع على أسماء المصابين بحادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الأوسطى نطاق البدرشين، وهم رابح محمد إبراهيم ٤٢ سنة، أحمد سعيد عبد السميع ٢٥ سنة، أحمد عيد عبده ٤٣ سنة، مصطفى جاد كمال ٢١ سنة، رمضان يحيى سيد ٣٣ سنة، علي محمد نور الدين ٣٦ سنة، محمود عبد السميع أحمد ٥٢ سنة، محمد فتحي رجب ٤٥ سنة، عماد حمدي محمد ٣٣ سنة، عبد الله أحمد عبد العزيز ٣٠ سنة، شعبان أحمد عبد العزيز ٢٧ سنة، وتم نقلهم إلى المستشفى.

وكان شخص لقي مصرعه وأصيب 11 آخرون، إثر انقلاب سيارة محملة بالعمال على الطريق الأوسطى فى البدرشين، وتم نقل المتوفى والمصابين إلى المستشفى ورفع حطام الحادث بالكامل.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مروري أعلى الطريق الأوسطى اتجاه أكتوبر نطاق مدينة البدرشين، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان مدعومين بسيارات الإسعاف.

وتبين من خلال الفحص، انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمال، وأسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 11 آخرين، وتم نقل المتوفى والمصابين إلى المستشفى، وجار رفع آثار الحادث، وتحفظ رجال المباحث على السيارة تمهيدا لفحصها، وبيان سبب وقوع الحادث، ويستمع فريق من رجال المباحث لاقوال المصابين وشهود العيان فى الواقعة.