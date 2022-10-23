تضامن الأقصر تسلم 32 مشروعا تنمويا لغير القادرين بقرية إسنا بإجمالى 5253 مشروعا

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت مديرية التضامن الإجتماعى بمحافظة الأقصر، بالتعاون مع مكتب مشروعات الأورمان عن تسليم 32 مشروعا تنمويا لغير القادرين بقرى الكيمان والغريرة والحليلة وطفنيس بمركز إسنا فى محافظة الأقصر، ليصل إجمالى المشروعات 5253 مشروع تنموي بالقرى، وذلك فى إطار جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموين ولتحقيق التمكين الاقتصادي للأسر الأكثر إحتياجًا.

وقالت مديرية تضامن الأقصر، فى بيان صحفى، أنه يأتى ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بالاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر إحتياجاً، وتوفير الدعم اللازم لهم من خلال مشاركات منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية، وتقديم كافة أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية.

وأكد محمد حسين بغدادى، وكيل مديرية التضامن الإجتماعى بالأقصر، أن المشاريع المقدمة تنوعت ما بين (بقاله وخضروات وفواكه - صالون حلاقة - بيع قطع غيار وإصلاح موتسيكلات وتروسيكلات - ملابس واحذيه - بقاله - ورشة تغيير زيوت واصلاح كاوتش - احذيه وخردوات ومكواة بخار - ورشة تصنيع وبيع نجاره - مجمدات وخضروات - بيع وتغيير زيوت - خياطه وبيع ملابس ومفروشات).

وأوضح بغدادى، أن تسليم المشاريع التنموية ومتناهية الصغر ستعمل على تحسين حياة آلاف الأسر بالأقصر وتحويلها من أسر أولي بالرعاية إلى أسر منتجة، ومشاركة في نمو الناتج القومي لمحافظتنا العظيمة، مما سيغير من وجه الاقتصاد المصري، مشيراً إلى استمرار التعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها المجتمعي لرعاية الأسر الأولى بالرعاية تنفيذاً لمبادرة رئيس الجمهورية (حياة كريمة) لرفع العبء والمعاناة عن كاهلهم وليحيوا حياة كريمة.

ومن جانبه أفاد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن التوسع فى النهوض بمستوى دخل الأسر الفقيرة وتحسين مستوى معيشتها يأتي من خلال مساهمة الجمعية فى اقامة مشروعات تنموية تتناسب مع الأسر الأكثر احتياجًا، ليدر دخلاً ثابت لهذه الأسر مع الأخذ فى الإعتبار المناطق الأكثر احتياجًا والتي تكون بؤرة اهتمام الجمعية، مشيداً بالتعاون الوثيق مع محافظة الأقصر التي تقوم بتذليل كافة العقبات أمام عمل الجمعية، مضيفاً أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة ورصد الاحتياجات الرئيسية الأكثر الحاحًا وتاثيرًا على واقع معيشة الأسر الأشد احتياجًا فى النطاقات الجغرافية الفقيرة لمساعدتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من الفقراء والأيتام بالمحافظة حيث يتم إجراء بحوث ميدانية لحصر المحتاجين من الأسر الفقيرة المنتشرة فى أرجاء المحافظة، ويذكر أن الجمعية بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى سلمت الى الان عدد 5253 مشروع تنموي بالقرى الأكثر احتياجًا بقرى ونجوع محافظة الأقصر.