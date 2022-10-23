اليوم السابع
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تشكيل لجان تقصي وترصد لمرض إنفلونزا الطيور فى سوق مدينة إسنا.. صور

الأحد، 23 أكتوبر 2022 11:20 ص
تشكيل لجان تقصي وترصد لمرض إنفلونزا الطيور فى سوق مدينة إسنا.. صور لجان تقصى وترصد لمرض إنفلونزا الطيور فى سوق مدينة إسنا
الأقصر – أحمد مرعى

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واصل رجال الطب البيطرى بمحافظة الأقصر، عمل لجان التقصي النشط والترصد لمرض إنفلونزا الطيور، بإشراف الدكتور فتحى سلمى مدير عام الطب البيطري بمحافظة الأقصر، وذلك تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتنفيذا لتعليمات عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وبقيادة الدكتور محمد الرشيدى مدير إدارة إسنا البيطرية.

 

وفى هذا الصدد تم تشكيل لجنة طبية بيطرية من إدارة إسنا البيطرية للمرور على سوق الطيور الحية بإسنا، حيث تكونت اللجنة الطبية البيطرية من طبيبات إدارة إسنا البيطرية، وهن كل من الدكتورة نجوى ربيع رئيس قسم الإبيديميولوجى بإدارة إسنا البيطرية، والدكتورة مارى غطاس طبيبة الإبيديميولوجى بإدارة إسنا البيطرية، والدكتورة سارة باخوم رئيس قسم الإرشاد البيطرى بإدارة إسنا البيطرية.

 

وقامت اللجنة بالمرور على سوق إسنا للطيور الحية، وتم عمل التقصى النشط والترصد لمرض انفلونزا الطيور فى مسار الطيور المهاجرة بسوق الطيور باسنا، كما تم سحب عينات من الطيور الحية وجارى إرسالها للمعمل المرجعى للفحص، بجانب توعية المواطنين والمواطنات بمبادئ التربية المنزلية الآمنة للطيور والذبح الآمن للطيور، وذلك لتفادى التعرض للإصابة بمرض إنفلونزا الطيور وتعريفهم بالمرض وأعراضه على الطيور المصابة، والتوعية بطرق نقل المرض ومصادر العدوى والتوعية بطرق الوقاية من المرض، وذلك حرصاً على صحة وسلامة المواطنين وحفاظاً على الثروة الداجنة وتحقيقا للتنمية المستدامة بها.

 

ومن المقرر أن تستمر مديرية الطب البيطري بالأقصر والإدارات والوحدات البيطرية التابعة لها، بقيادة الدكتور فتحى سلمى مدير عام الطب البيطري بالأقصر، فى تكثيف لجان التقصي والترصد الوبائي ولجان التحصينات ضد الأمراض الوبائية ولجان الإرشاد البيطرى وأحكام الرقابة البيطرية على أسواق الماشية المقامة بمراكز محافظة الأقصر، ولذلك تهيب مديرية الطب البيطري بالأقصر بالمواطنين ومربى وتجار الماشية والمجترات الصغيرة، بأهمية وضرورة التعاون مع لجان التحصينات بمشاركتهم الإيجابية وتقديم الحيوانات الخاصة بهم لتحصينها، حرصاً على صحة وسلامة الحيوانات وحفاظاً على الثروة الحيوانية، وتحقيقاً للتنمية المستدامة بها وحرصاً على صحة وسلامة الغذاء من أصل حيوانى، وكذلك صحة وسلامة المواطنين.

تقصى وترصد لمرض إنفلونزا الطيور فى سوق مدينة إسنا
تقصى وترصد لمرض إنفلونزا الطيور فى سوق مدينة إسنا

 

لجان تقصى وترصد لمرض إنفلونزا الطيور فى سوق مدينة إسنا
لجان تقصى وترصد لمرض إنفلونزا الطيور فى سوق مدينة إسنا

 

جانب من عمليات التحصين ضد إنفلونزا الطيور
جانب من عمليات التحصين ضد إنفلونزا الطيور

 

تشكيل لجان تقصى وترصد لمرض إنفلونزا الطيور
تشكيل لجان تقصى وترصد لمرض إنفلونزا الطيور

 


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