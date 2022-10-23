وقال ترامب، خلال تجمع في مدينة روبستاون بولاية تكساس الأمريكية: "ترشحت مرتين، وفزت مرتين.. وقدمت أداءً أفضل في المرة الثانية مما فعلت قبلها"، وهو ما يشير إلى استمرار ادعاءات ترامب حول فوزه في انتخابات عام 2020.



وأضاف ترامب، بحسب صحيفة "ذا هيل" الأمريكية: "حصلت في انتخابات 2020 على أصوات أكثر بالملايين مقارنة بعام 2016.. وأصوات أكثر من أي رئيس حالي في تاريخ بلدنا إلى حد بعيد".



وتابع ترامب: "والآن لكي نجعل بلدنا ناجحًا وآمنًا ونعيد مجده مرة أخرى، ربما يتعين علي أن أفعل ذلك (أترشح للرئاسة) مجددا"، وهو تصريح قابلته الحشود المجتمعة في تكساس بهتافات "نريد ترامب".



ويأتي تصريح ترامب -الذي يثير احتمالية ترشح ترامب للرئاسة في 2024- بعد أيام فقط من استدعائه من قِبل لجنة الكونجرس الأمريكي للتحقيق في أحداث العنف بمبنى الكابيتول في 6 يناير 2021.



وذكرت صحيفة "ذا هيل" أن عدة مصادر مطلعة أبلغتها في وقت سابق من العام الجاري بأن ترامب وحلفاءه ناقشوا إصدار إعلان حملته الانتخابية للرئاسة قبل انتخابات التجديد النصفي التي ستقام خلال نوفمبر المقبل.