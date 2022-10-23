ترامب: فزت مرتين فى سباق الرئاسة وسأفعلها مجددا على الأرجح

كتبت ريم عبد الحميد

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إنه سيتعين عليه على الأرجح أن يفعلها مجددا، فى إشارة إلى ترشحه مرة أخرى للرئاسة الأمريكية فى عام 2024.

وفى مؤتمر حاشد فى تكساس مساء أمس السبت، قال ترامب: "لقد ترشحت مرتين، وفزت مرتين، وكان النجاح أفضل فى المرة الثانية بكثير عن الأولى. والحصول على ملايين إضافية من الأصوات فى عام 2020 مقارنة بعام 2016 ومثل هذا، والحصول على أصوات أكثر من أي رئيس فى تاريخ الولايات المتحدة. والآن، ومن أجل جعل بلدنا ناجحا وآمنا ومجيدا مرة أخرى، سأفعلها مجددا على الأرجح".

وتابع ترامب فى كلمته التي ألقاها امام الآلاف فى بوستاون بتكساس إن الأغلبية صامتة تعود أقوى مما كانت من قبل، أيها المواطنون هذه الرحلة الرائعة التي نخوضها معا قد بدأت لتوها.

وقالت شبكة فوكس نيوز إن هذا التصريح يمثل أقوى تلميح على الأطلاق بنية ترامب لخوض سباق الرئاسة مجددا بعد أشهر من التكهنات والأسئلة بشان أفضل توقيت لإعلان رسمي عن الترشح.

وجاءت تصريحات الرئيس السابق بعد يوم من إصدار لجنة 6 يناير بمجلس النواب أمر استدعاء لترامب عن تورطه المزعوم فى أحداث اقتحام الكونجرس.

ومطلوب من ترامب الظهور فى 14 نوفمبر المقبل إما الكابيتول أو عبر الفيديو كونفرانس، وتقديم سجلات تتعلق بتحركاته فى هذا اليوم عندما اقتحم مثيرو الشغب مبنى الكابيتول فى 6 يناير 2021.