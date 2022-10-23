تدشين أطول سلسلة تمور في العالم بمحافظة الوادي الجديد بطول 3 كيلو متر

وقال في بيان له، "فى احتفال تراثى وشعبى بمحافظة الوادى الجديد وبحضور محافظ الوادى الجديد للاحتفال بدخول مصر موسوعة جينس لاطول سلسلة تمور فى العالم من اعداد وتنفيذ شركة الطحان للتمور عضو مجموعة عمل التمور بالمجلس التصديري للصناعات الغذائية بعدد تمرات تجاوز 100 ألف تمره تمتد لاكثر من ثلاث كيلومترات داخل ارض الاستاد الرياضى لمحافظة الوادى الجديد.

أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، حرص الدولة المصرية على النهوض بقطاع التمور باعتباره من القطاعات الواعدة من حيث خلق فرص العمل وزيادة الصادرات وتحقيق التنمية الاقتصادية والمجتمعية المنشودة.وأشار إلى أن هذا التوجه يتوافق مع حركة المشروعات الحديثة العملاقة التي تنفذها مصر حالياً في إطار التوجيهات الرئاسية التي تتضمن انشاء أكبر مزرعة نخيل في العالم تضم 2.5 مليون نخلة بمنطقتي توشكي والعوينات.

وقال الوزير في بيان سابق، إن التمر يمثل محصولاً إستراتيجياً خاصة وأن مصر تعد أكبر منتج في العالم للتمور حيث تنتج حوالي 18% من الإنتاج العالمي، و24% من الإنتاج العربي، بعدد نخيل مثمر يتجاوز حوالي 16 مليون نخلة.

وأوضح سمير، أن هذا المهرجان يحظى بأهمية كبيرة خاصة في ضوء سعي وزراة التجارة والصناعة لتطوير القطاعات الصناعية والتصديرية الواعدة التى تمتلك مصر فيها مزايا تنافسية كبيرة وذلك للمساهمة في تحقيق مستهدفات خطة الوزارة نحو زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلى الإجمالى، لافتاً إلى أن الوزارة حريصة على تأهيل المصانع القائمة وانشاء المصانع الحديثة والتي تعمل علي تعظيم القيمة المضافة والاستفادة بفائض التمور، حيث يصل عدد المنشآت الصناعية العاملة في مجال تصنيع وتعبئة التمور كنشاط رئيسي حوالي 140 مصنع قائم، كما يصل عدد مصدرى التمور إلى حوالي 24 مُصدراً.