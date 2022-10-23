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تداول 10 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

الأحد، 23 أكتوبر 2022 10:18 ص
تداول 10 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر موانئ البحر الأحمر ـ أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة  8 سفن وتم تداول 10000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 434 شاحنة و 22 سيارة .

وشملت حركة الواردات 3000 طن بضائع ، 138 شاحنة و7 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 7000 طن بضائع ، 296 شاحنة و15 سيارة  .

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة السفينتين  دليلة  والحرية 2 فيما استقبل  الميناء بالأمس السفينة بوسيدون اكسبريس.

كما استقبل ميناء نويبع اليوم السفينتين عمان وسينا فيما شهد الميناء بالامس رحلات مكوكية( وصول وسفر ) للسفينتين عمان وسينا، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 900 راكب بموانئها  .

 

 


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