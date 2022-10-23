اليوم السابع
Ads
الأحد، 23 أكتوبر 2022 10:04 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

تجارة القاهرة تواصل فعاليات المؤتمر العلمى لبناء العلامة التجارية للدول

الأحد، 23 أكتوبر 2022 09:37 ص
تجارة القاهرة تواصل فعاليات المؤتمر العلمى لبناء العلامة التجارية للدول جامعة القاهرة
كتب ـ محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تواصل كلية التجارة بجامعة القاهرة اليوم الأحد، تنظيم فعاليات المؤتمر العلمي الذى تنظمه الكلية، لمناقشة الخطوات المقترحة وأهم عوامل نجاح بناء العلامات التجارية للدول حيث تتبنى معظم دول العالم استراتيجيات لبناء علامتها، وذلك فى ضوء رؤية مصر 2030 Egypt vision 2030، وأهداف الأمم المتحدة للتطوير المستدام UN Sustainable Development Goals (SDGs). 
 
ويتناول المؤتمر محور إعادة بناء علامة وهوية مصر كمركز للاستثمارات الأجنبية المباشرة، ومركز للصناعات ذات الميزة النسبية ومركز للأنشطة الثقافية والتراثية والفنية والرياضية، ومركز سياحى ديني وتاريخي وحضارى وترفيهى وعلاجى باعتباره أمرا حتميا وليس اختياريا.
 
ويناقش المؤتمر العلامة التجارية فى ظل التحول الرقمى والقوى الناعمة للدولة وعلاقتها بعلامتها التجارية، وجلسة حول تحديات فرص الاقتصاد المصرى وعلاقته بالعلامة التجارية وذلك بمشاركة عدد من الوزراء والمهتمين .
 
وكانت انطلقت فعاليات المؤتمر أمس السبت بمشاركة الدكتور محمد معيط وزير المالية والدكتور فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.
 
 
 

التعليم العالى

اخبار مصر

تجارة القاهرة

اخبار مصرية

العلامة التجارية



الموضوعات المتعلقة

"التغيرات المناخية والأثر البيئى".. ورشة عمل بجامعة القاهرة غدًا

الأحد، 23 أكتوبر 2022 08:58 ص

73 من علماء جامعة القاهرة من أفضل 2% من علماء العالم ضمن قائمة ستانفورد

السبت، 22 أكتوبر 2022 09:52 ص

جامعة القاهرة تنظم أنشطة طلابية في مجالات الثقافة والدين والرياضة والفن

الجمعة، 21 أكتوبر 2022 10:33 ص

جامعة القاهرة تنظم ندوة تثقيفية عن انتصارات أكتوبر بالتعاون مع القوات المسلحة

الخميس، 20 أكتوبر 2022 03:48 م

جامعة القاهرة تطلق اليوم قافلة تنموية إلى قرية أبو صير بالبدرشين

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 09:42 ص

احتفالية كبرى بجامعة القاهرة غداً بانتصارات أكتوبر بحضور أبطال معركة أبو عطوة

الإثنين، 17 أكتوبر 2022 10:47 ص

خطوة بخطوة.. إزاى تحصل على خدمات صندوق التكافل الاجتماعى بجامعة القاهرة

الأحد، 16 أكتوبر 2022 08:00 ص

رئيس جامعة القاهرة: تنظيم نماذج محاكاة للمنظمات الدولية لتخريج عناصر مؤهلة

السبت، 15 أكتوبر 2022 12:50 م

"التعليم العالى" تنفى منع دخول الطلاب للجامعات دون سداد المصروفات الدراسية.. عادل عبد الغفار: الجامعات توفر دعما للطلاب المتعثرين.. وبدأنا تلقى طلبات التكافل.. وهذه خطوات التقدم للحصول على الدعم بجامعة القاهرة

السبت، 15 أكتوبر 2022 11:10 ص

جامعة القاهرة تعقد أول نموذج محاكاة للمنظمة الدولية للهجرة

السبت، 15 أكتوبر 2022 10:10 ص

يقدم الخدمات مجانا.. قصر العينى على خطى الدولة لدعم صحة المرأة ومواجهة سرطان الثدى.. رئيس جامعة القاهرة: تسخير كل السبل العلمية والعملية لخدمة سيدات مصر.. ومدير المستشفيات: معمل الباثولوجيا مزود بأحدث الأجهزة

الجمعة، 14 أكتوبر 2022 09:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة