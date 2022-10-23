بينهم طلاب.. إصابة 8 أشخاص فى حادث تصادم على طريق "كفر الشيخ- دسوق"

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهد طريق كفر الشيخ دسوق، بالقرب من قرية أبيوقا، التابعة لمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، حادث تصادم بين سيارتين أحدهما ميكروباص، لتقوم غرفة عمليات إسعاف كفر الشيخ، بالدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى دسوق العام لتلقى الفحوصات الطبية والإسعافات اللازمة.

تلقى اللواء خالد عبدالسلام بدر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفرالشيخ، إخطارًا من إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن كفر الشيخ، يفيد بتلقيه إشارة من نقطة شرطة مستشفى دسوق العام، يفيد بوصول 8 مصابين عن طريق سيارات لاستقبال المستشفى فى حادث تصادم بين سيارتين أحدهم ميكروباص.

ونتج عن الحادث إصابة كل من أحمد محمد عبد الرحيم، 28 عاما، حميدة سعد إبراهيم، 55 عاما، مريم أسعد لبيب، 28 عاما، عماد عبد الكريم نعيم، 35 عاما، راوية عبد الله جميل، 21 عاما، طلبة أبو اليزيد حسن، 65 عاما، محمد إبراهيم محمد، 19 عاما، محمد سمير عبد السلام، 19 عاما، وتنوعت ما بين كدمات وسحجات وجروح متفرقة فى الجسد، حيث يجرى التعامل مع المصابين داخل استقبال مستشفى دسوق العام.