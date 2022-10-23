بولندا تعد مشروع قانون لفرض عقوبات أشد على التجسس

فاطمة شوقى

قال مسؤولون بولنديون إن الحكومة أعدت مشروع قانون لفرض عقوبات أشد على التجسس، وسط تزايد التهديدات من روسيا.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها نائب وزير العدل البولندي "مارسين وارتشول" اليوم الأحد ، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البولندية .

وقال وارتشول : " تم طرح مشروع القانون ردا على التهديد القادم إلينا من روسيا .. إن عدوان روسيا على أوكرانيا والتهديد المرتبط بها جعل من الضروري تعديل قانون العقوبات".

وشدد وارتشول على أن "التجسس خطير بشكل استثنائي على وجود كل دولة، ولذا يجب ملاحقته بصرامة استثنائية ويجب أن يكون القانون متسقا في هذا الصدد".. وقال إنه بموجب مشروع القانون، سترتفع عقوبة العمل في جهاز استخبارات أجنبي من السجن لمدة تتراوح بين عام واحد وعشر سنوات ، إلى السجن لمدة تتراوح بين 5 و 25 عاما.

بالإضافة إلى ذلك، يتم معاقبة من يقوم بالتجسس (بشكل نقل معلومات) بالسجن لمدة تتراوح بين ثماني سنوات والسجن مدى الحياة ، مقارنة بالعقوبة الحالية التي تصل إلى ثلاث سنوات في السجن.

وقال وارتشول إن اللوائح المقترحة تمت صياغتها على غرار القواعد المعمول بها بالفعل في دول أخرى، بما في ذلك بريطانيا وإستونيا وفرنسا وألمانيا والسويد.