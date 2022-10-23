بنك الدم يوجه الشكر لمحافظ الغربية على دعمه أثناء أزمة الخزانات

الغربية مصطفى عادل

استقبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم، بمكتبه الدكتورة نهاد محمد مدير عام خدمات نقل الدم والمشروع القومي لتجميع البلازما والدكتورة أمل سافوح مدير المركز الإقليمي لخدمات نقل الدم بالغربية، حيث وجهت الدكتورة نهاد محمد الشكر والتقدير لمحافظ الغربية على دعمه الدائم والمستمر لفرع بالغربية وخاصة خلال أزمة انفجار الثلاث الخزانات بداية الشهر الجاري، والتي وجه فيها المحافظ كافة الأجهزة التنفيذية للتعاون حتى انتهاء الأزمة وعودة العمل لطبيعته بالبنك.

وأكد المحافظ على ضرورة العمل على زيادة الوعي لدى المواطنين بثقافة التبرع ودعم حملات التبرع بالدم من أجل إنقاذ حياة الآخرين، مشيراً إلى أن التبرع بالدم يعزز العطاء والولاء وتلبية النداء الوطني من خلال دعم مخزون البنك وتمكينه من أداء دوره المهم والحيوي بتزويد جميع المستشفيات والمراكز الطبية بحاجتها من فصائل الدم المتنوعة.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة أمل سافوح أن المركز يعد واحداً من ضمن 28 مركزا يغطي الجمهورية ومسئول عن تغطية احتياجات الدم للمحافظة، حيث يخدم كافة المستشفيات التابعة لوزارة الصحة ويقوم بصرف الدم بالمجان لجميع المستشفيات العامة بالمحافظة، إلى جانب تغطيه احتياجات الدم يوميا وبالمجان لمركز الأورام بطنطا الذي يخدم بدوره 6 محافظات، كما يقوم المركز بعمل حملات للتبرع بالدم لجمع الدم من الأهالي، حيث يعتمد المركز علي التبرع الطوعي الشرفي، فضلا عن إجراء التحاليل اللازمة لكيس الدم من (التهاب كبدي بي، التهاب كبدي سي، الإيدز، الزهري) بأحدث الأجهزة.