اليوم السابع
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بسبب جرعة مخدرات زائدة.. النيابة تصرح بدفن شاب لقى مصرعه في بولاق الدكرور

الأحد، 23 أكتوبر 2022 10:34 ص
بسبب جرعة مخدرات زائدة.. النيابة تصرح بدفن شاب لقى مصرعه في بولاق الدكرور إسعاف _ارشيفية
أحمد إسماعيل

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صرحت النيابة العامة في الجيزة، بدفن شاب لقى مصرعه نتيجة تعاطيه جرعة زائدة من المواد المخدرة، بمنطقة بولاق الدكرور في الجيزة، ناظرت النيابة الجثمان وكلفت مفتش الصحة بإعداد تقرير بالوفاة، وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة .

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا، يفيد العثور على جثة شاب داخل مسكنه في بولاق الدكرور.

بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث، أن الشاب فارق الحياة نتيجة تعاطيه جرعة زائدة من المواد المخدرة، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.


امن الجيزة

جرعة مخدرات

مفتش الصحة

النيابة العامة



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