بريطانيا: وزيرا الداخلية والعمل يدعمان ريشى سوناك فى سباق رئاسة حزب المحافظين

وقال شابس، في تغريدة على موقع "تويتر" نقلتها قناة "سكاي نيوز" البريطانية، إن البلاد تحتاج شخصا يمكنه توفير الاستقرار ولديه كفاءة اقتصادية مثبتة في هذه الأوقات الصعبة.

من جانبها، أعربت وزيرة العمل والمعاشات كلوي سميث عن دعمها لريشي سوناك، قائلة إنه سيمكن البلاد من تحقيق الاستقرار وسيمثل الفرصة التي تحتاجها بريطانيا.

وكان سوناك أعلن في وقت سابق من اليوم ترشحه لرئاسة الحزب ورئاسة الوزراء بعدما استقالت ليز تراس من المنصب على خلفية الأزمات الاقتصادية.