بدء التشغيل التجريبي لمركز التأهيل الحسي والحركي بقرية "سفلاق" بسوهاج.. صور

سوهاج عمرو خلف

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عن بدء التشغيل التجريبي لمركز التأهيل الحسي والحركي والنفسي، وذلك بمقر وحدة " المركز المتميز للخدمات الصحية للأم والطفل " بقرية " سفلاق " بمركز ساقلتة، وذلك في إطار خطة المحافظة بالتعاون مع وزارة الصحة؛ لتوفير كافة الخدمات الصحية، التي يحتاجها المواطنين .

ومن جانبه أوضح الدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة بسوهاج إلى أن المركز يعد الأول من نوعه على مستوى قرى سوهاج، مشيرا إلى تجهيز المركز بأحدث الأجهزة بالتعاون مع جمعية " خير وبركة "، ومنها " جهاز شد فقرات كمبيوتر، وجهاز موجات تصادمية لعلاج التهابات الأوتار، والشوكة العظمية، والتهاب رؤوس المفاصل، وكذلك جهاز رسم المخ " .

وأضاف وكيل الوزارة أن المركز يقدم مجموعة مميزة من الخدمات الصحية، من بينها " تأهيل الأطفال ذوي الهمم، " و التأهيل الحركي للمرضي بعد عمليات العظام، مشيرا إلى أنه ستقوم مستشفى الصحة النفسية بسوهاج، بتكليف عدد من الاخصائيين النفسيين والأطباء لمتابعة الحالات التي سوف يستقبلها المركز لتقديم العلاج والدعم النفسي لها .



مركز التأهيل



مركز التأهيل الحسى



مركز التأهيل الحسى بقرية سفلاق (4)



مركز التأهيل الحسى بقرية سفلاق



مركز التأهيل