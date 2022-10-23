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بث مباشر.. الرئيس السيسى يشهد فعاليات المؤتمر الاقتصادى بالعاصمة الإدارية

الأحد، 23 أكتوبر 2022 09:43 ص
بث مباشر.. الرئيس السيسى يشهد فعاليات المؤتمر الاقتصادى بالعاصمة الإدارية الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب ـ محمد عبد العظيم

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يقدم "اليوم السابع"، بثا مباشرا لوقائع مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في فعاليات المؤتمر الاقتصادي، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتكتظ أجندة المؤتمر بالعديد من الجلسات والفعاليات على مدار أيامه الثلاثة، وفق ثلاثة مسارات أساسية، حيث يشمل المسار الأول، السياسات الاقتصادية الكلية، فيما يركز المسار الثانى على تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال، ويُخصص الثالث لصياغة خريطة الطريق المستقبلية للقطاعات ذات الأولوية فى برنامج عمل الحكومة للفترة المقبلة، وسيشهد هذا المسار انعقاد عدد من الجلسات الزمنية التفاعلية التى تناقش رؤى وأفكار الخبراء حول ماهية السياسات المطلوبة؛ لتحقيق المستهدفات القومية فى عدد من القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد المصرى وطبيعة الإجراءات المطلوبة لتجاوز التحديات القائمة التى تواجه هذه القطاعات.

 

 

 


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