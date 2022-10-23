اليوم.. معهد إعداد القادة يطلق فوج إعداد الطلاب المنظمين لأسبوع الفرانكفونية

كتب ـ محمد صبحى

تنظم وزارة التعليم العالي ممثلة فى معهد إعداد القادة ، اليوم الأحد، فوج إعداد الطلاب المنظمين لأسبوع الفرانكفونية بالتعاون مع الوكالة الدولية الفرانكوفونية، ويقام تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، وقيادة د الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة، وإشراف الدكتور حسام الدين مصطفى الشريف، والدكتور عبد المنعم الجيلانى وكلاء المعهد، وذلك خلال الفترة من 23: 29 أكتوبر 2022.

ويتضمن برنامج هذا الفوج الجلسة الافتتاحية، ومحاضرة عن الأمن القومي المصري ومحاربة الشائعات، وأخرى عن فن الإتيكيت والمراسم والبروتوكولات، وأيضا محاضرة عن مهارات القيادة، بجانب عقد ورشة عمل عن مهارات التعامل الإعلامي، وتستكمل فعاليات الفوج باستقبال الطلاب الوفود المشاركة فى فعاليات النسخة الثانية من الأسبوع العالمي للفرانكفونية العلمية، بالإضافة إلي عمل جولات حرة، وزيارة خارجية، واستكمال فعاليات الأسبوع العالمي للفرانكفونية، وممارسة العديد من أنشطة متنوعة.

جدير بالذكر، أن النسخة الثانية من الأسبوع العالمي للفرانكفونية العلمية يشارك به عدد من الوزراء والخبراء ورؤساء الجامعات، وقيادات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ولفيف من الشخصيات العامة، ويتضمن فعاليات الأسبوع عقد عدة ورش عمل في مجالات مختلفة، منها ورشة عمل عن نشاط الفرانكوفونية العلمية في مصر، وورش عمل خاصة بـ اللقاءات الدولية، وورشة عمل خاصة "بمؤتمر عمداء الفرانكوفونية"، وورشة عمل حول "الاستكشاف العلمي الفرانكوفوني باللقاءات الدولية" وورشة عمل خاصة بإطلاق شبكة عالمية فرانكوفونية في مجال الذكاء الاصطناعي، وورشة عمل حول نشر الأبحاث العلمية، فضلًا عن عقد اجتماع مع عدد من الشباب الجامعي من الدول المُشاركة (نادي الشباب الفرانكوفوني) والذي يعُد الأول من نوعه، كما سيتم استعراض نتائج ورش العمل الخاصة باللقاءات الدولية.