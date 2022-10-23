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اليوم.. انطلاق فعاليات "المؤتمر الاقتصادى ـ مصر 2022" بمشاركة واسعة من كِبار الاقتصاديين والخبراء

الأحد، 23 أكتوبر 2022 07:00 ص
اليوم.. انطلاق فعاليات "المؤتمر الاقتصادى ـ مصر 2022" بمشاركة واسعة من كِبار الاقتصاديين والخبراء المؤتمر الاقتصادى
كتبت هند مختار

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تنطلق اليوم الأحد فعاليات اليوم الأول من "المؤتمر الاقتصادي- مصر 2022"، الذى تنظمه الحكومة المصرية خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري؛ بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ رئيس الجمهورية، لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري، بمشاركة واسعة لنخبة من كبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.

 

وتتضمن أجندة المؤتمر العديد من الجلسات على مدار أيامه الثلاثة، وفق ثلاثة مسارات أساسية، حيث يشمل المسار الأول، السياسات الاقتصادية الكلية، فيما يركز المسار الثانى على تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال، ويُخصص الثالث لصياغة خريطة الطريق المستقبلية للقطاعات ذات الأولوية فى برنامج عمل الحكومة للفترة المقبلة، وسيشهد هذا المسار انعقاد عدد من الجلسات الزمنية التفاعلية التى تناقش رؤى وأفكار الخبراء حول ماهية السياسات المطلوبة؛ لتحقيق المستهدفات القومية فى عدد من القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد المصرى وطبيعة الإجراءات المطلوبة لتجاوز التحديات القائمة التى تواجه هذه القطاعات.


المؤتمر الاقتصادى

مجلس الوزراء

مصطفى مدبولى

جلسات المؤتمر الاقتصادى



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