الهلال الأحمر بالأقصر يعقد ورشة عمل لدعم فتيات أرمنت ضمن مبادرة "سلوك".. صور

الأقصر – أحمد مرعى

عقد فريق الهلال الأحمر المصرى بمحافظة الأقصر، ورشة عمل كبرى بمقر جمعية للمحافظة على القرآن الكريم بمنطقة المراعزة بمركز أرمنت جنوبي غرب المحافظة، وذلك فى إطار مبادرة "سلوك" وهي إحدى المبادرات التي تدشنها جمعية الهلال الأحمر بشتى مدن ومراكز الأقصر، وتهدف المبادرة إلى توجيه الفتيات إلى السلوكيات الصحيحة والسليمة، فهى مبادرة من أجل تغيير السلوكيات السلبية فى المجتمع.

وشهدت قاعة الجمعية حضور مكثف من الفتيات الواعدات من عمر 10 سنوات حتى 18 سنة، حيث تم استهداف عدد 60 فتاة، وذلك لتنفيذ ورشة العمل من حيث النشاطات المختلفة لتمكينهم من الهدف الرئيسي لمبادرة "سلوك"، واستهلت ورشة العمل بترحيب الفريق بالحضور، ثم تعريفه بنفسه للفتيات المشاركات فى الورشة، والذي يعرف بنشاط "دائرة التعارف"، ثم عرف الفريق المشاركات استراتيجية ومهام وأهداف الهلال الأحمر.

وخلال هذه الورشة عرف فريق الهلال الأحمر مبادرة "سلوك" وأهدافها التى تساهم فى تعديل السلوكيات الخاطئة مثل العنف بأنواعه، والتنمر وانعدام القيم وسلوكيات سليمة، وكذلك شرح السلوك وأنواعه وذلك لخلق بيئة آمنة للأطفال، ومن ثم نشاط لعبة الكراسى لغرض الحد من العنف، وحظيت الورشة بمناقشة الإدراك الذاتى لمعرفة الأفكار السلبية الناتجة عنها العادات الخاطئة التى تتحول عقب ذلك إلى سلوك مرفوض وخاطيء، وتصحيح الأفكار المغلوطة والسلوكيات السيئة إلى محموده.

اختتمت الورشة بطرح سؤال على الفتيات الذي هو ماهي السلوكيات الصحيحة المستفادة عقب انتهاء الورشة، وذلك لقياس مدى تغيير السلوكيات الخاطئة الى صحيحة فى أذهانهم عقب تلقيهم الدورة التدريبية، حيث أعربت الفتيات المشاركات عن بالغ سعادتهم بالمشاركة فى ورشة عمل سلوك، وذلك لما أثرت فيهن من حيث تعديل السلوكيات الخاطئة الى سليمة.

ويأتى ذلك ضمن سلسلة المبادرات التي تنفذها جمعية الهلال الأحمر لتمكين الفتيات ومساعدتهن للارتقاء بهم، وتحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، ومحمد حسين وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر، ومنير العمارى رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر فرع المحافظة.



ورشة عمل لدعم فتيات أرمنت ضمن مبادرة سلوك



فريق الهلال الأحمر بالأقصر يعقد ورشة عمل لدعم فتيات أرمنت