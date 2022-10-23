النمسا تدعو لتعزيز التعاون الدولى لمواجهة التحديات الراهنة فى مكافحة الإرهاب

فاطمة شوقى

أكدت وزارة الداخلية النمساوية، اليوم الأحد، ضرورة تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات الحالية في مكافحة الإرهاب.

وشددت وزارة الداخلية - في ختام ندوة بجامعة كريمس النمساوية بمشاركة خبراء أمنيين وقيادات في الوزارة، وفقا لبيان - على ضرورة إجراء تقييمات أكثر شمولا للوضع والاستجابة بشكل أكثر ملاءمة لسيناريوهات التهديد الأمني.

وأضاف البيان، أن الأزمات الدولية الحالية وبخاصة الأزمة الأوكرانية وجائحة كورونا لا يزال تأثيرها الخطير مستمرا إلى جانب مخاطر حركات الهجرة المتزايدة إلى النمسا والتي سوف تشكل مصدر قلق أكبر في المستقبل، مشيرا إلى أن مكافحة الإرهاب تعد مهمة أساسية في السعي لتحقيق السلام.

شارك في الندوة عمر حيجاوي بيرشنر رئيس الاستخبارات النمساوية والدكتور نيكولاس ستوكهامر وهو خبير متخصص في السياسة الأمنية ومكافحة التطرف وأبحاث الإرهاب في جامعة كريمس.