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المستشار الاقتصادى لمجلس الوزراء: المؤتمر الاقتصادى سيعتمد على المكاشفة والمصارحة

الأحد، 23 أكتوبر 2022 12:00 ص
المستشار الاقتصادى لمجلس الوزراء: المؤتمر الاقتصادى سيعتمد على المكاشفة والمصارحة المؤتمر الاقتصادى .. أرشيفية
كتب: أحمد قنديل

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شددت الدكتورة جيهان صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، على أهمية المؤتمر الاقتصادي المقرر انعقاده غدًا، موضحةً أن منذ الإعلان عن الانعقاد وجدنا اهتماما بالغا وكبيرا وواسعا من جميع الفئات والأطياف في المجتمع.
 
وقالت صالح، خلال تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "من مصر"، المذاع عبر فضائية"CBC"، إن الحكومة تراعي أن يكون المؤتمر احتوائيا، مشيرة إلى مشاركة عدد كبير من كافة الأنحاء المهتمة بالشأن الاقتصادي برؤى وأفكار مختلفة.
 
وأضافت، المؤتمر على مدى 3 أيام سيعتمد على المكاشفة والمصارحة بشأن وضع الاقتصاد وشكله والتحديات التي تواجهه، بالإضافة إلى استعراض الإنجازات التي شهدها الوضع الاقتصادي في فترات تضمنت تحديات.

مجلس الوزراء

المستشار الاقتصادي

المؤتمر الاقتصادي



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