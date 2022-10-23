"المزيج التسويقي من التقليدي إلى الرقمي" محاضرة مكتبة الإسكندرية بجامعة عين شمس.. غدا

الإسكندرية - جاكلين منير

تنظم مكتبة الإسكندرية محاضرة بعنوان "المزيج التسويقي من التقليدي إلى الرقمي" وذلك الساعة الواحدة ظهر غد الاثنين، بمقر سفارة المعرفة التابع لمكتبة الإسكندرية بجامعة عين شمس.

يلقي المحاضرة الدكتور محمد علي، محاضر في إدارة الأعمال بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ومستشار وخبير اقتصادي، وباحث في ريادة الأعمال الاجتماعية وعلوم المستقبل.

تتركز محاور المحاضرة حول التغيرات الرقمية والتكنولوجية وما أحدثته من تأثير على سلوك العملاء، ومحاولة المسوقين لفهم تلك المتغيرات، ومن ثم إدراك الحاجات التسويقية للعملاء، ومتطلبات سوق العمل.

كما تناقش المحاضرة الكيفية التي أثر بها التواصل والاتصال في حياة الأفراد، وكيف أدى هذا لظهور مجموعة جديدة من العملاء، كما تتناول النهج التسويقي الذي جمع بين التفاعلين الإلكتروني والتقليدي بين الشركات والعملاء المستهدفين، ولتحسين إنتاجية التسويق على المسوقين مواكبة التغيرات التكنولوجية مع ضرورة الاحتفاظ بالهوية الأصلية والخصائص الأصيلة.

كما يعرض المحاضر أهمية اتصال الآلات بالذكاء الاصطناعي لزيادة الإنتاجية، واتصال الإنسان بالآخرين لتقوية علاقات ومشاركات العملاء.

تأتي المحاضرة في إطار فعاليات وأنشطة قطاع المكتبات بمكتبة الإسكندرية من برامج ودبلومات مهنية معتمدة لجمهور المكتبة العام داخل مصر وخارجها من جهة، ومتخصصي المعلومات والمكتبات والعاملين بالمؤسسات الثقافية والتعليمية من جهة أخرى. حيث تعدّ هذه الخدمة من الخدمات الحديثة التي تم تفعيلها في 2021م؛ فهي تسهم في تنمية المهارات المهنية للمشاركين، وسد الفجوة بين خبراتهم الأكاديمية واحتياجات سوق العمل مع الحصول على شهادات معتمدة في المجالات المختلفة.