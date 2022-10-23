المرور يغلق الطريق "السياحى - المنصورية" بسبب أعمال تطوير لمدة أسبوع

كتب عبد الرحمن سيد - مرام محمد

تجرى إدارة المرور، غلقا جزئيا للطريق السياحى بواقع 3 حارات مرورية بكل اتجاه بالتناوب من بدايته وحتى تقاطعه مع الطريق الدائرى أعلى المنصورية لمدة أسبوع، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

وقال مصدر أمنى، إنه في إطار تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة الطبقة الخرسانية الخاصة بالطريق السياحي تحديداً في المنطقة المحصورة من بداية الطريق السياحي وتقاطعه مع الطريق الدائري (محور المنيب) من أعلى طريق المنصورية حتى منتصف المسافة بالطريق السياحي في اتجاه طريق الفيوم وطريق الواحات، الأمر سوف يستلزم إجراء غلق جزئي للطريق السياحي بواقـع (3) حـارات مروريـة بكل اتجـاه بالتناوب في الموقع المشار إليه وذلك لمدة (7 أيام) ابتداءً من الســاعة السادسة صباح يوم الثلاثاء الموافق ۲٥ / ١٠ / ٢٠٢٢ وحتـى الســاعة الحادية عشر يـوم الأثنين الموافـق ٣١ / ١٠ / ٢٠٢٢ علي أن يكون العمل على مدار ٢٤ ساعة طوال فترة الأعمال فقط دون تعطيل الحركة المرورية .

وأضاف المصدر، بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة نسقت مع الشركة المنفذة وقامت بوضع وسائل الأمن الصناعي من (الكشافات -الطواحين الضوئية - الحواجز الفسفورية ـ علامات تحذيرية قبل منطقة الأعمال بمسافة "1كم – 500م - ١٠٠م") في الإتجاهين بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين كما تم تعيين الخدمات المرورية اللازمه لتسيير الحركة المرورية .