المتحدث باسم حكومة فرنسا: نحن فى مقدمة الدول الأوروبية التي أمرت بترحيل مهاجرين

فاطمة شوقى

قال المتحدث بأسم الحكومة الفرنسية، أوليفييه فيران ، اليوم الأحد، أن جائحة كورونا و ما صاحبها من عمليات إغلاق جعلت "عمليات ترحيل" الأجانب غير النظاميين من فرنسا أكثر صعوبة فى السنوات الأخيرة مؤكدا أن فرنسا تأتى فى صدارة الدول الأوروبية التي أمرت بترحيل مهاجرين.

وأشار أوليفييه فيران إلى أن إشكالية ترحيل الأشخاص المخالفين من فرنسا تواجه بعض الصعوبات على أرض الواقع، خاصة في حال رفض البلد الأصلي استقبال رعاياه مضيفا إلى أن فرنسا تحاول عبر القنوات الدبلوماسية ،مع الدول التى ينتمى إليها هؤلاء المهاجرين خاصة الجزائر و المغرب ، حل هذا الأمر.

ولفت المتحدث باسم الحكومة الفرنسية إلى أن فرنسا قامت منذ نحو عام و نصف بتخفيض عدد التأشيرات القانونية الممنوحة لمواطني المغرب والجزائر وتونس التي "ترفض" إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لعودة المهاجرين المرحلين من فرنسا.

وتجدر الإشارة إلى أنه على وقع الصدمة التي يعيشها الفرنسيون إثر مقتل طفلة تدعى "لولا"، 12 عاما، تحولت الجريمة إلى موضوع سجال سياسي في البرلمان الفرنسي بشأن قوانين الهجرة والمهاجرين، وذلك لأن المشتبه بها من أصول جزائرية ويوجد أمر قانوني بمغادرتها الأراضي الفرنسية.

وبحسب وزارة الداخلية، فقد ارتفعت جميع "عمليات الترحيل" للأجانب في وضع غير نظامي في عام 2021 بنسبة 2ر8% مقارنةً بعام 2020 (13403 مقابل 12384)، لكنها لا تزال بعيدة جداً عن مستوى ما قبل كورونا لعام 2019، مع 23746 عملية طرد. حالياً، يتم تنفيذ 30% فقط من التزامات مغادرة الأراضي الفرنسية، لا سيما بسبب تعدد الطعون القضائية التي أصبحت مربكة.