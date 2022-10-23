اليوم السابع
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أكرم القصاص
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المبعوث الأممى لليمن يدعو إلى مضاعفة الجهود لتجديد وتوسع الهدنة فى اليمن

الأحد، 23 أكتوبر 2022 09:12 ص
المبعوث الأممى لليمن يدعو إلى مضاعفة الجهود لتجديد وتوسع الهدنة فى اليمن المبعوث الخاص إلى اليمن هانس جروندبرج
أ.ش.أ

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دعا المبعوث الخاص إلى اليمن هانس جروندبرج إلى مضاعفة الجهود لتجديد وتوسيع الهدنة في اليمن، وحث جميع أطراف الأزمة اليمنية في هذه المرحلة المفصلية إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس، ووضع الأُسس نحو وقف دائم لإطلاق النار، وتفعيل مسار العملية السياسية لإنهاء الصراع.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أكد المبعوث الخاص مجددا أنه يجب على جميع الأطراف الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية.

وكانت الأمم المتحدة قد أعربت في بداية شهر أكتوبر الجاري عن خيبة أمل بشأن عدم التوصل لاتفاق يقضي بتمديد الهدنة في اليمن وتوسيعها، لكن في الوقت نفسه أكدت أنها لم تفقد الأمل بعد، وأن الوقت لم ينفد أمام الطرفين لفعل ما ينبغي القيام به من أجل فائدة أبناء اليمن.

وكان المبعوث الخاص قد تقدم في الأول من أكتوبر الجاري، بمقترح إلى الأطراف لتمديد الهدنة لمدة ستة أشهر مع إضافة عناصر أخرى إضافية، بناء على النتائج الإيجابية التي تحققت في الأشهر الستة الماضية.

 


اليمن

المبعوث الأممى لليمن

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هانس جروندبرج‬⁩



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