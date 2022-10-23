المبعوث الأممى فى ليبيا: أولوياتى تكمن بتحديد مسار توافقى لإجراء الانتخابات

كتب أحمد جمعة

أكد المبعوث الأممي الخاص لدى ليبيا عبدالله باتيلي أنه سيلتقى جميع الأطراف الليبية بما في ذلك ممثلي المجتمع المدنى والنساء والشباب، مشيرا إلى أن أولوياته تكمن في تحديد مسار توافقى لإجراء انتخابات شاملة وذات مصداقية في أقرب وقت ممكن.

وأشار "باتيلي" في تدوينة له عبر "تويتر" إلى أنه التقى بعدد من الأطراف الليبية في المجلس الرئاسي، وحكومة الوحدة الوطنية، رئيس مجلس النواب، المؤسسة الوطنية للنفط، الجيش الليبي، المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، القائد العام للجيش الوطني الليبي، أعضاء اللجنة العسكرية الليبية المشتركة في الشرق والغرب.

على جانب آخر، أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، عن ثقته في التعاون مع عبدالله باتيلي الممثل الخاص للسكرتير العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الدعم الأممية في ليبيا، لمواصلة الجهود الدولية والإقليمية لإخراج ليبيا من حالة الانسداد السياسي التي تمر بها من خلال الاتفاق على قاعدة دستورية وقانونية تُجرى على أساسها الانتخابات الوطنية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه أبو الغيط مع عبدالله باتيلي؛ هنأه خلاله بمباشرة مهام منصبه من طرابلس.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية جمال رشدي بأن أبو الغيط ناقش مع باتيلي التطورات الأخيرة للوضع في ليبيا، واتفقا على استمرار التواصل والتشاور بين جامعة الدول العربية والأمم المتحدة لدعم الجهود الرامية لتحقيق إعادة الاستقرار إلى ليبيا وعلى أهمية قيام الأطراف الليبية الفاعلة بإعلاء المصلحة الوطنية واتباع سبل الحوار للتوصل إلى تسوية للأزمة القائمة.