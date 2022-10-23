الكشف على 1568 حالة خلال قافلة طبية مجانية في قرية ميت العطار ببنها

نظمت مديرية الشئون الصحية بالقليوبية، قافلة طبية مجانية بقرية ميت العطار والتابعة للإدارة الصحية بمدينة بنها يومى السبت والأحد 23، 22 أكتوبر الجارى، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، واللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، وبتوجيهات الدكتور خالد الخطيب، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية.

وأوضحت مديرية الصحة بالقليوبية، أن القافلة قدمت منظومة خدمات طبية متكاملة حيث تجرى توقيع الكشف على المرضى، وتقوم بتسليم الأدوية مجاناً، وتتضمن القافلة العديد من التخصصات الطبية "باطنة - جراحة - مسالك بولية - عظام - أطفال - أمراض نساء - تنظيم أسرة - رمد - جلدية - وأسنان"، تحت إشراف أخصائيين واستشاريين على أعلى مستوى من الكفاءة.

وشملت القافلة الفحص بالأشعة العادية x-ray والسونار والتحاليل الطبية بالدم والبول والبراز، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، كما يتم تحويل الحالات التى قد تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة لمديرية الصحة، حيث تم الكشف على 1568 حالة بالقافلة، وإجراء 132 تحليل دم وبول، كما تم عمل 24 أشعة عادية وسونار، والكشف على 111 حالة من السكر والضغط، وتنظيم ندوات تثقيفية.

يأتى هذا فى إطار تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية حياة كريمة وحرصاً من وزارة الصحة وسعيها الدؤوب لتقديم خدمات طبية ذات جودة للأسر المستحقة فى أماكن معيشتها فى القرى والنجوع والتجمعات السكانية المختلفة، وكافة الخدمات المقدمة بالقافلة مجانية.