القوى العاملة بأسوان تشارك فى مبادرة وطنية لتمكين الفتيات.. صور

كتبت ـ آية دعبس

تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة أسوان، بشأن المشاركة فى المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوى" بقيادة المجلس القومى للأمومة والطفولة، بالإضافة إلى قيام المديرية بتنفيذ أولى جلسات (أفلام درامية وثائقية -ديكودراما) للمرأة حيث تم عرض أفلام حول (قضايا العنف الأسرى -ختان الإناث -التمييز بين الجنسين ) .

وقال أحمد عزازى مدير مديرية القوى العاملة بأسوان ، إن مبادرة "دوّي" هى مبادرة وطنية لخلق مجتمع من الأشخاص والمؤسسات التى تدعم الفتيات لتحقيق إمكاناتهن الكاملة، وتغيير الطريقة التى يرى بها المجتمع الفتيات ويتحدثن عنهن ، تحت قيادة المجلس القومى للطفولة والأمومة بشراكة مع العديد من الجهات الحكومية .

وأضاف مدير المديرية، أن إدارة المرأة والطفل ووحدة تشغيل المعاقين بالمديرية نفذت أولى جلسات "دوى" للأطفال بالمحافظة بإجمالي 100 طفل (50 فتاة -50 شابا) من عمر 10- 18 سنة فى إطار تنفيذ مشروع مجتمعات أكثر أمانا للأطفال والذي تنفذه جمعية المستقبل للتنمية وحماية المستهلك والبيئة بأسوان برعاية وتمويل هيئة اليونسيف، كما تم مناقشة موضوعات حول (سلامة الجسم -المهارات والتطلعات -الدعم والتشجيع -النظافة الشخصية ) كما تم توزيع تيشرتات للأطفال عليها لوجو المبادرة وشنط هدايا للاطفال.

وأشار مدير المديرية، إلى أن 80 سيدة ممثلة عن (المرأة من ذوات الاحتياجات الخاصة –والعاملات بالمديرية وديوان عام المحافظة - وحرفيات أسوان" شاركن في تنفيذ أولى جلسات (أفلام درامية وثائقية -ديكودراما) للمرأة حيث تم عرض أفلام حول (قضايا العنف الأسرى -ختان الإناث -التمييز بين الجنسين ) بقاعة المجلس التنفيذى بديوان محافظة أسوان ، بحضور سمير كامل المدير التنفيذى لجمعية المستقبل للتنمية باسوان ، وهلال الدندراوى رئيس اتحاد عمال أسوان ، والشيخ محمود فخرى رئيس قسم الأرشاد بالاوقاف، ونيافة الانبأ اثناسيوس كنيسة أسوان .