اليوم السابع
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القوى العاملة: انتهاء برنامج التدريب على مهنة التفصيل والحياكة بالبحيرة.. صور

الأحد، 23 أكتوبر 2022 01:42 م
القوى العاملة: انتهاء برنامج التدريب على مهنة التفصيل والحياكة بالبحيرة.. صور انتهاء البرنامج التدريبي على مهنة التفصيل والحياكة بالبحيرة
كتبت - آية دعبس

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أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة البحيرة، انتهاء البرنامج التدريبي على مهنة التفصيل والحياكة بوحدة التدريب المتنقلة الموجودة بزاوية صقر بمركز أبو المطامير وعقد الاختبار النهائى لـ 10 متدربات ضمن مبادرة "مهنتك مستقبلك " والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
 
وأوضح عثمان عبد الرسول مدير مديرية القوى العاملة بالبحيرة، فى تقريره المقدم للوزارة، أنه تم الانتهاء من الدورة التدريبية التى تم تنفيذها بوحدة التدريب المتنقلة وذلك فى إطار الخطة التدريبية للعام الجديد لتدريب الشباب على المهن التى يحتاجها سوق العمل داخل المحافظة، وخاصة فى القرى الأكثر احتياجاً.
 
وأضاف مدير المديرية، أنه تم عقد الاختبار النهائي بالوحدة المتنقلة تحت إشراف رباب عبد الله مشرف التدريب بالوحدة، وتم توجيه الشباب خلال الدورة للجهات التى يمكن أن تقدم لهم الدعم فى عمل مشروعات صغيرة ومتوسطة ومنها جهاز تنمية المشروعات، وتحديد الراغبين فى الحصول على فرص عمل منهم ومساعدتهم فى الحصول عليها بشركات القطاع الخاص والاستثمارى.
 
البرنامج التدريبي على مهنة التفصيل والحياكة بالبحيرة
البرنامج التدريبي على مهنة التفصيل والحياكة بالبحيرة

انتهاء البرنامج التدريبي على مهنة التفصيل والحياكة بالبحيرة
انتهاء البرنامج التدريبي على مهنة التفصيل والحياكة بالبحيرة

 


القوى العاملة

حرف يدوية

أعمال يدوية

حياة كريمة



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