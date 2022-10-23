القوافل العلاجية لـ"حياة كريمة" تبدأ رحلتها قبل الأخيرة بقرية أم الحويطات بسفاجا

وتبدأ القوافل الشهرية التابعة لمبادرة حياة كريمة بالبحر الأحمر، شهريا بقري مدن جنوب البحر الأحمر "حلايب وشلاتين"، حيث انطلقت القوافل يوم 11 أكتوبر إلى قرية الحمروين التابعة لمدينة القصير وتم قضاء يومين بها حيث تم إجراء الكشف الطبي فيها علي 201 مواطن.

وعقب الانتهاء من قرية الحمروين تم الانتقال إلي الوحدة الصحية بأبرق "منطقة الخير" وأدالديب التابعين لإدارة الشلاتين الصحية، وتم الكشف على 111 مواطن علي مدار يومي 13 و 14 أكتوبر، كما تم اجراء 27 فحصا معمليا، و7 أشعة سونار و23 كشف مبكر عن الأمراض المزمنة".

ومن أبرق انتقلت القوافل إلى مدينة حلايب، حيث تم الكشف الطبي علي 256 مواطنا على مدار يومي 15 و16 أكتوبر الجاري، وأقيمت القافلة بالوحدة الصحية بحلايب، وتم إجراء 72 فحصا معمليا، و21 أشعة سونار، و51 كشف مبكر عن الأمراض المزمنة، ومن حلايب إلى قرية أبو رماد لمدة يومين.

ووصلت القوافل العلاجية أعمالها في قري مدينة مرسى علم، حيث تم الكشف الطبى على قرى الشيخ الشاذلى، وأبو غصون، لمدة يومين 19 و20 أكتوبر، ثم وحدة طب الأسرة بمرسى علم، يومى و21 و22 أكتوبر.

ومن مدينة مرسى علم إلى سفاجا وتحديدا بقرية أم الحويطات، بدأت القوافل العلاجية اليوم اعمالها وتستغرق اليوم وغدا ومنها تصل القوافل لمرحلتها الأخيرة إلى وحدة صحة الأمل بمدينة رأس غارب شمال البحر الأحمر وليتم إجراء الكشف الطبى وصرف العلاج مجانا يومى 25 و26 أكتوبر الجارى.

-