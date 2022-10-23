القبض على عاطل وزوجته لاتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة بالهرم

كتب بهجت أبو ضيف

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة من القبض على عاطل وزوجته لاتهامهما بالاتجار بالمواد المخدرة، وضبط بحوزتهما كمية من مخدر الحشيش، وأدوات تستخدم في تصنيع المخدرات بالهرم، وتم إحالتهما إلى النيابة للتحقيق.

توصلت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى تورط عاطل وزوجته في الاتجار بالمواد المخدرة بمنطقة الهرم.

عقب تقنين الإجراءات القانونية، تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش، وأدوات تستخدم في التصنيع، وسلاح ناري.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.