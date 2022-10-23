اليوم السابع
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القبض على المتهم بقتل شخص وسرقة متعلقاته فى الواحات البحرية

الأحد، 23 أكتوبر 2022 04:07 م
القبض على المتهم بقتل شخص وسرقة متعلقاته فى الواحات البحرية حبس- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، من القبض على المتهم بقتل مزارع في الواحات البحرية، وتبين أن المتهم ارتكب الجريمة واستولى على متعلقات المجني عليه، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابات المختصة التحقيق. 
 
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص بقطعة أرض زراعية في الواحات البحرية. 
 
انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وعثر على جثة أحد الأشخاص تم تحديد هويته مصابا بجرح فى رأسه نتيجة الاعتداء عليه بآلة حادة.
 
بتكثيف التحريات بإشراف العقيد محمد أبو زيد مفتش المباحث الجنائية، تم التوصل لهوية المتهم، وتبين أنه عامل، وبإعداد كمين له تم القبض عليه. 
 
بمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الجريمة، وسرقة متعلقات الضحية، بسبب خلافات بينهما، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 

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