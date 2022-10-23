اليوم السابع
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أكرم القصاص
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العالم يصارع من أجل النجاة.. كلمة رئيس الوزراء بالمؤتمر الاقتصادى (إنفوجراف)

الأحد، 23 أكتوبر 2022 11:35 ص
العالم يصارع من أجل النجاة.. كلمة رئيس الوزراء بالمؤتمر الاقتصادى (إنفوجراف) كلمة رئيس الوزراء فى افتتاح المؤتمر الاقتصادى

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قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، يأتي فى خضم أزمة عالمية لم تشهدها دول العالم منذ الحرب العالمية الثانية، مشيرا إلى أن كل الحكومات للدول المتقدمة، والمتقدمة اقتصاديا تصارع من أجل النجاة وضمان الاستقرار.
 
 
كلمة رئيس الوزراء فى افتتاح المؤتمر الاقتصادى
كلمة رئيس الوزراء فى افتتاح المؤتمر الاقتصادى
 
وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته بالمؤتمر الاقتصادي بحضور الرئيس السيسي، أن مصر ليست بمنأى عن هذه الدول حيث صنفت من كل المؤسسات الدولية بأنها كانت من الدول الأكثر تأثرا بهذه الأزمة العالمية.
 
وأكد أن المؤتمر يهدف إلى الخروج بخارطة طريق واضحة لهذا الاقتصاد خلال الفترة القادمة.

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خارطة طريق للاقتصاد

اليوم السابع بلس



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