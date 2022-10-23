اليوم السابع
Ads
الأحد، 23 أكتوبر 2022 11:00 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

السيطرة على حريق شقة سكنية فى أوسيم دون إصابات

الأحد، 23 أكتوبر 2022 10:27 ص
السيطرة على حريق شقة سكنية فى أوسيم دون إصابات السيطرة على حريق-أرشيفية
كتب: عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى منطقة أوسيم، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أى إصابات، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصه التحقيقات، وندب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق ووجود شبهة جنائية من عدمه.
 
تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة أوسيم، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون إصابات.
 
 

حريق شقة

اخبار الحوادث

الحماية المدنية

سيارات الاطفاء

أوسيم



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة