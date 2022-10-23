السلامة والصحة المهنية وإدارة المخاطر فى ندوة كلية التربية للطفولة بجامعة السادات

المنوفية - محمد فتحى

نظمت اليوم الأحد الإدارة العامة للمشروعات البيئية في جامعة مدينة السادات بالتعاون مع كلية التربية للطفولة المبكرة ومركز إدارة المخاطر بالجامعة.

استهلت الندوة بترحيب عميد الكلية الدكتور سعيد فاروق عبد القادر المحاضرين الدكتور محمد منتصر مدير عام السلامة والصحة المهنية بوزارة القوى العاملة ، والدكتور صبرى شاهين مدير مركز إدارة المخاطر بالجامعة، والدكتور محمد فاروق نائب مدير مركز إدارة المخاطر بالجامعة، والدكتور محمد منير مدير عام الإدارة العامة للمشروعات البيئية.

استهلت الندوة بتقديم الدكتور محمد منير مدير عام الإدارة العامة للمشروعات البيئية المحاضرين ، والتعريف باليوم العالمى للحد من الكوارث 13 أكتوبر، وبدأ اللقاء بمحاضرة الدكتور محمد منتصر حيث تناول تعريف للسلامة والصحة المهنية وأهميتها في حياتنا اليومية ، وكيفية تحديد المخاطر، ووضح انواع المخاطر من مخاطر بيولوجية، وهندسية، وكيفية إدارة الأزمة وأن السلامه والصحه المهنيه هى علم يهتم بسلامة وصحة الإنسان.

تناول الدكتور محمد فاروق ندوة عن إستعراض لجهود الجامعة في الإهتمام بإنشاء مركز إدارة المخاطر وتقييم موقف ماذا يحدث إذا لم نهتم بالنهج الإستباقى فى إدارة الأزمات والكوارث، والاعتناء بتركيز إدارة الجامعة على إنشاء قاعات دراسة متوافقة مع التوجهات الحديثة في مكافحة الحريق ، وإخلاء المنشأة حال تعرضها لمخاطر تهدد حياة الموجودين ، بيان أهمية التدريب على الإسعافات الأولية ، والتوصية بأهمية حضور ملتقيات التثقيف فى مجال السلامة والصحة المهنية.

إستهل الدكتور صبرى شاهين مدير مركز إدارة المخاطر بتوجيه الشكر لرئيس الجامعة الدكتور خالد جعفر لرعايته الندوة ودعمه مركز إدارة المخاطر فى جميع أنشطته، تناول فى الندوة بان العالم يضع نصب أعينه على مخاطر الكوارث وكيفية الحد منها واللقاءات الدوليه والمحليه ولقاء اليوم لتسليط الضوء علي الحلول لحل الأزمات والكوارث فى بيئتنا الجامعية، ثم تناول أنواع المخاطر والكوارث عالميا وإقليمياً ، ثم تسلسل المؤتمرات والمنتديات والأمم المتحدة بداية من عام 1989 واليوم الدولى للحد من مخاطر الكوارث ، ثم منتدى هيوغو - اليابان 2005 بهدف الحد من مخاطر الكوارث وبناء قدرة الأمم والمجتمعات على مواجهتها خلال خطة من 2005 - 2015، وإطار عمل سنداى فى اليابان 2015 بهدف تعزيز الجهود الذاتية للحد من أخطار الكوارث والخسائر والأرواح والأصول فى جميع أنحاء العالم وتحقيق التنمية المستدامة من خلال أهداف وآليات من 2015 - 2030، ثم المنتدى العالمى فى بالى بأندونسيا 2022 للحد من مخاطر الكوارث والصمود أمام الكوارث ومواجهتها ، ثم اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من مخاطرها بمصر 2005، ثم دور جامعة مدينة السادات وإنشاء مركز إدارة المخاطر بالجامعة 2021 بهدف المساهمة في تحقيق رسالة ورؤية الجامعة والخطة الإستيراتيجية لها، وتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

تأتى تلك الندوات التوعوية تحت رعاية الدكتور خالد محمود جعفر رئيس الجامعة لزيادة الوعى لشباب الجامعة إيماناً من إدارة الجامعة بأهمية دورها المجتمعى الخدمى والتوعوى لطلبة الجامعة وذلك لخلق طالب واعى ومدرك ومساهم فى خدمة المجتمع.