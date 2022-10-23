السجن 3 سنوات لمتهم بإتلاف خطوط الكهرباء واستعمال القوة مع ضباط الشرطة بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، بمعاقبة المتهم "م.ش" بالسجن 3 سنوات لاتهامه بالإتلاف العمدى لخط من خطوط الكهرباء واستعمال القوة والعنف مع ضباط الشرطة بدائرة قسم أول سوهاج.

صدر الحكم برئاسة المستشار جمال إبراهيم الشريف وعضوية المستشارين ناجح عبد الحميد محمد وإيهاب عبد المنعم أبو سالم بأمانة سر ماجد أمين وطه حسين.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة قسم أول سوهاج عندما وجهت النيابة العامة للمتهم تهمة الإتلاف العمدى لخط من خطوط الكهرباء بقطع الأسلاك الموصلة للتيار الكهربائي وإتلاف الأعمدة الحاملة لها، واستعمال القوة مع رجال المباحث بمنعهما من أداء عملهما وإحراز سكين، كما تم ضبط بحوزته حشيش للتعاطى، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.