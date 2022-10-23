السجن 3 سنوات لعامل اعتدى على طفلة داخل عقار في عابدين

كتب: كريم صبحى

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عامل بالسجن 3 سنوات، لقيامه بالاعتداء على طفلة داخل عقار فى منطقة عابدين.

تعود أحداث الواقعة إلى تلقى قسم شرطة عابدين بلاغا من ربة منزل، اتهمت فيه عامل بالاعتداء على طفلتها، فتم تشكيل فريق بحث، وتبين من التحريات والتحقيقات صحة الواقعة، وأن المتهم استدرج الطفلة بحجة شراء الحلوى لها واعتدى عليها، وعلى الفور تم القبض على المتهم وأحالته للنيابة العامة، التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة الاعتداء على الطفلة وأمرت النيابة العامة بإحالته للمحاكمة أمام محكمة الجنايات.