اليوم السابع
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"الرقابة النووية" توقع مذكرة تفاهم مع جامعة عين شمس لتبادل الخبرات

الأحد، 23 أكتوبر 2022 01:26 م
"الرقابة النووية" توقع مذكرة تفاهم مع جامعة عين شمس لتبادل الخبرات رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية
كتبت ـ رحمة رمضان

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وقع الدكتور سامي شعبان رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، مذكرة تفاهم مع الدكتور أيمن صالح نائب رئيس جامعة عين شمس للدراسات العليا والبحوث نيابة عن الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة؛ بهدف تعزيز مجالات التعاون المشترك بين الجانبين.
 
وأوضحت الهيئة فى بيان لها اليوم، أن الهدف من هذا التعاون تسويق أهداف وآليات عملها لدى المجتمع الطلابي والأكاديمي لزيادة المعرفة والوعي ونشر خبرات الهيئة في مجال بناء القدرات الفنية والإدارية، وإدارة الأزمات والتحول الرقمي ونظم الإدارة المتكاملة.
 
ويهدف هذا التعاون إلى ثقل مهارات خريجي الجامعة ذات الصلة بالعلوم النووية لتواكب سوق العمل، وذلك عن طريق قيام الخبراء المتخصصين من هيئة الرقابة بإعطاء ورش عمل لطلاب الدراسات العليا واقتراح نقاط بحثية تلبي احتياجات الهيئة من البحث والتطوير، مع إمكانية مراجعة محتويات برامج ماجستير الفيزياء والكيمياء النووية وكذا محتويات بكالوريوس التخصصات ذات الصلة.
 
وأشاد نائب رئيس الجامعة بنظام العمل داخل الهيئة ودور الهيئة الريادي كجهة رقابية مستقلة تضمن أمان وسلامة الإنسان والممتلكات والبيئة.
 
وأكد الدكتور سامي شعبان على وجود نظام صارم داخل الهيئة يتم من خلاله متابعة كافة أطر التعاون التي يتم توقيعها مع الجهات المختلفة حتى يتم التأكد من تحقيق الأهداف المرجوة منها.
 
ويأتي توقيع هذا التعاون في إطار تفعيل استراتيجية تواصل سنوية وضعها فريق عمل هيئة الرقابة النووية والإشعاعية لتحقيق أهداف محددة يتم من خلالها التواصل مع أصحاب المصلحة من خلال آليات التواصل المختلفة سواء على المستوى المحلي أو الدولي، وذلك بهدف التعريف الصحيح بدور هيئة الرقابة النووية والإشعاعية الذي حدده القانون رقم 7 لسنة 2010 باعتبارها جهة رقابية مستقلة تتولى القيام بكافة الأعمال التنظيمية والمهام الرقابية للاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية على نحو يضمن أمان وسلامة الإنسان والممتلكات والبيئة من أخطار التعرض للإشعاعات المؤينة.

هيئة الرقابة النووية والاشعاعية

سامى شعبان

جامعة عين شمس

المجال النووى و الاشعاعى



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