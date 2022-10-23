الرئيس الصينى: سننفتح على نطاق أوسع أمام باقى العالم

وأضاف شي، في تصريحات صحفية: "سنعمل بثبات على تعزيز الإصلاح والانفتاح في جميع المجالات، وفي متابعة التنمية عالية الجودة"، مشيرا إلى أن الصين المزدهرة ستتيح المزيد من الفرص للعالم.

وقال شي إنه مثلما لا يمكن للصين أن تتطور بمعزل عن العالم، فإن العالم بحاجة إلى الصين من أجل تنميته، بحسب وكالة أنباء شينخوا الصينية.

وأشار إلى أنه خلال أكثر من 40 عاما من الإصلاح والانفتاح الدؤوب، أوجدت الصين المعجزات المزدوجة للنمو الاقتصادي السريع والاستقرار الاجتماعي طويل الأجل.

وأكد شي أن الاقتصاد الصيني يتمتع بقدر كبير من المرونة والإمكانات، مضيفا أن "أساسياته القوية لن تتغير، وستظل على المسار الإيجابي على المدى الطويل".

وقال شي إن الحزب الشيوعي الصيني يجب أن يركز دائما على الإصلاح الذاتي في الرحلة المقبلة، مؤكدا أنه "لا يمكن لأي حزب سياسي أن يصبح منيعا إلا إذا ظل ملتزما بالإصلاح الذاتي ، على الرغم من أنه كان له ماض مجيد".

وحث شي أعضاء الحزب الشيوعي الصيني على البقاء في حالة تأهب قصوى والتحلي باليقظة في مواجهة التحديات والاختبارات الجديدة في الرحلة المقبلة.

وأضاف شي "يجب أن نتأكد من أن حزبنا الذي مضى عليه قرن من الزمان ، وهو الأكبر في العالم ، سيصبح أكثر نشاطا من أي وقت مضى من خلال الإصلاح الذاتي وسيظل العمود الفقري القوي الذي يمكن للشعب الصيني الاعتماد عليه في جميع الأوقات".