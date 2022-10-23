اليوم السابع
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الرئيس السيسي يتفقد سير الأعمال الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة

الأحد، 23 أكتوبر 2022 08:06 م
الرئيس السيسي يتفقد سير الأعمال الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، جواً صباح اليوم، الموقف التنفيذي وسير الأعمال الإنشائية للعاصمة الإدارية الجديدة.
 

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العاصمه الاداريه

اليوم السابع بلس



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