الرئيس السيسي يتفقد سير الأعمال الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، جواً صباح اليوم، الموقف التنفيذي وسير الأعمال الإنشائية للعاصمة الإدارية الجديدة.
الرئيس السيسي يتفقد سير الأعمال الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدةالأحد، 23 أكتوبر 2022 08:06 م
الرئيس عبد الفتاح السيسى
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