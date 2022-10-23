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الرئيس السيسي: من يتحمل المسئولية لا بد أن ينتبه لكل الخطوات قبل الدخول فيها

الأحد، 23 أكتوبر 2022 01:27 م
الرئيس السيسي: من يتحمل المسئولية لا بد أن ينتبه لكل الخطوات قبل الدخول فيها الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب إبراهيم حسان و محمد عبد المجيد

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن من يتحمل المسئولية عليه أن ينتبه لكل شيء، "اللى قاعد وتحمل مسئولية الدولة والحفاظ عليها وعلى تقدمها ومستقبلها لازم ينتبه لكل خطوة قبل ما يخطوها".
 
أضاف الرئيس السيسي، في كلمته بالمؤتمر الاقتصادي، أن مجابهة التحديات كانت تصطدم بمحاذير الحفاظ على الاستقرار الهش للدولة، بد لا من التحرك في مسارات الحلول الحاسمة والتي تتسم بالخطورة، متابعا: "أنا بدرس البيئة المصاحبة وبشوف الدولة عندي، حجم الصلابة بتاعتها كرأى عام، يمكني من تمرير المسار اللي عايز فيه ولا لأ.. وأنا هفكركم إن في 2015 شلنا دعم جزئي عن الوقود، الناس كلها ساعتها قالت هو الرئيس السيسي بيغامر بشعبيته، وأنا كان تقديري في الوقت ده، لابد من استثمارا أكبر حجم في الإصلاح والبناء لأن الفرصة مش هتتعوض تاني، وقد لا يتواجد مسئول آخر في المكان ده بعد كده يقدر يبقى عنده هذا الحجم من الأرصدة اللي ممكن الناس تقبل منه".
 
وأكمل الرئيس قائلا: "لو لم يكن متخذي القرار منتبه لكل الأمور ويستفيد من الفرصة لخدمة بلده ولشعبه وتقدمه واستقراره، تكون قد فاتته الفرصة".
 

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