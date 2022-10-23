الرئيس السيسي من المؤتمر الاقتصادى: ربنا سلم وحفظ وقدر أمرا آخر لمصر

كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الحلول للتعامل مع مشاكل الدولة المصرية، مؤكدا أن الحلول في ظل الأوضاع التي شهدتها البلاد بعد عامي 2011 و2013 باتت مستحيلة، متابعا: "التعليم ولا الصحة ولا العشوائيات ولا الجهاز الإداري ولا الوعي الغائب ولا الفهم الخاطئ.. إيه الحكاية.. بسجل زى ما بتسجلوا فى الحوار الوطنى كلامكم.. لكن الله سلم وحفظ وقدر ويسر أمر آخر.. له الحمد والشكر والمنة.".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في المؤتمر الاقتصادي: "ربنا قدر أمر آخر.. اللى بقوله ده عبارة الأرضية اللى كنا فيه وكنا لي الحافة.. تخش البلد في فوضي ومش ترجع منها تاني.. سبحان الله العظيم.. وربنا خلنا نشوف دول جنب مننا وإحنا مش شايفين ومتصورين أننا بعيد عنهم.. إحنا أخطر.. إحنا 100 مليون، والفصيل كان اللى موجود استقر خلال الـ 50 سنة بعد الرئيس السادات سمح لهم بالحركة.. بقي لهم قواعد بغض النظر سليمة ولا.. وبغض النظر عن المنهج صحيح ولا.. ولكن ربنا أراد أمر أخر لهذه الدولة".