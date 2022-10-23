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الرئيس السيسي من المؤتمر الاقتصادى: حجم أسرة المستشفيات 50% فقط من المطلوب

الأحد، 23 أكتوبر 2022 01:28 م
الرئيس السيسي من المؤتمر الاقتصادى: حجم أسرة المستشفيات 50% فقط من المطلوب الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن حجم الأسرة الموجودة في المستشفيات تساوي 50 % من الموجود على الواقع، متابعا: "محتاجين قد المستشفيات اللى موجودة دي.. طب ليه مش عملت.. ما قدرش.. طب اللى عاوزين تعرفوه.. طب لازم جهد وتضحية.. حجم الأطروحات أقل من حجم التحدى.. أنا بكلم المصريين البسطاء". 
 
وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في المؤتمر الاقتصادي: "في كل أسرة عندها ثانوية عامة أو زواج بنت.. الأسر البسيطة.. بيروحوا عاملين حسابهم لحشد القوي من أجل مساعدة الابن على النجاح أو البنت على الزواج.. بيحصل تنازل عن بعض المطالب.. من أجل دعم نجاح الابن في الثانوية مثلا.. ونفس الكلام للبنت اللى هتتجوز.. يتنزلوا عن حاجات دي.. الكتلة اللى في مصر.. الكتلة الأغلبية في مصر من البسطاء.. ولن يتغير إلا بعمل تضحية ومستمرة".
 
 

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