الرئيس السيسي عن الإسلام السياسى: لم يكن لديهم مشروع أو خارطة طريق لبناء الدولة

كتب سمير حسنى و محمد عبد المجيد

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن حجم الثقة في قدرة أجهزة الدولة على إيجاد مسار ناجح وسط خيارات صعبة تتطلب عملا صعبا وشاقا ومستمرا لم يكن متوفرا في ظل جهود الإسلام السياسي المستمرة في التشكيك والتشويه، وأحيانا التخريب، علما بأنهم لم يكن لديهم مشروع أو خارطة طريق حقيقة لإعادة بناء الدولة من جانب، معلقا: "ما حدش يزعل من اللى هقوله.. غياب الرؤيا من جانب الكثير من المثقفين والمفكرين والمهتمين لحجم التحديات المطلوب مجابهتها".

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس السيسي بالمؤتمر الاقتصادي.