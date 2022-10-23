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الرئيس السيسي بالمؤتمر الاقتصادى: "عاملين نقاش مفتوح عن مصر وأحوالها"

الأحد، 23 أكتوبر 2022 12:27 م
الرئيس السيسي بالمؤتمر الاقتصادى: "عاملين نقاش مفتوح عن مصر وأحوالها" الرئيس السيسى
كتب سمير حسنى

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تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، قائلا: "عاملين نقاش مفتوح عن مصر وأحوالها.. وعاوز أتكلم من منظور المسؤولية اللى حملتوها في رقابتي، ومشاركين معايا فيها".


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