الرئيس السيسي بالمؤتمر الاقتصادى: "عاملين نقاش مفتوح عن مصر وأحوالها"

كتب سمير حسنى

تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، قائلا: "عاملين نقاش مفتوح عن مصر وأحوالها.. وعاوز أتكلم من منظور المسؤولية اللى حملتوها في رقابتي، ومشاركين معايا فيها".