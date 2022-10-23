الرئيس السيسي: الفترة بعد 2011 كانت كاشفة وربنا نجا البلد من مصير صعب

كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن الأوضاع الخاصة بالدولة المصرية خلال عامي 2011 و2013، قائلا: "جاءت أحداث 2011 و2013 لتقضي على ما تبقي.. وكادت أن تقضي تماما على حاضر ومستقبل هذه الأمة.. الحقيقة الفترة دي كانت كاشفة وربنا نجا البلد من مصير صعب .. أنتوا بتتكلموا بعد ما عدت.. بقالنا 8 سنين كان فيه إرهاب وتفجيرات في الكنائس والمنشأت الحيوية".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في المؤتمر الاقتصادي: "لما بدأت تروق يتقال تعالي ورينا عملت إيه.. كان ممكن اخليه مسار اقتصاد حرب.. بنحارب بقي والميديا تشتغل اللى بيحصل.. وأي حادثة واحدة كانت البلد بتحزن عليها.. ولا ناسينا".