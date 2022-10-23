الرئيس السيسي: الشعب قبل التحدى والتضحيات والقيادة والحكومة بذلا ما فى وسعهما

كتب سمير حسنى و محمد عبد المجيد

تساءل الرئيس عبدالفتاح السيسي: "ما هي الحلول ودرجة جودتها وكفاءتها؟، وهل نحن مستعدين للتكلفة شعبا وحكومة وقيادة ولا لأ؟..بعد اللى احنا بتكلم فيه دلوقتي أوعا تفتح نافذة على فترة زمنية واحدة واعتبار واحد من فضلكم .. حطوا كل الاعتبارات كلها مع بعض وفترة زمنية ذات شأن تديك صورة تديك مسار تقول يا ترى فيه فرصة حقيقية ولا لأ.. أو محتاجين مزيد من التضحيات ولا لأ؟".

أضاف الرئيس السيسي خلال كلمته في المؤتمر الاقتصادي: التحدي والحلول.. لو الحلول أقل من التحدي ..يبقا التحدي هيكبر ويزيد .. لو الحلول والتحدى متساوين هيفضل موجود ميزدش .. لكن لو الحلول أكبر من التحدي الأخير هيتراجع .. يعني كل إجراء بتعمله وصعب وقاس في مسار فهم حقيقي يقدر يحقق النتيجة التي ترجوها".

قال الرئيس: "هقولكم المفاجأة بكل صدق وتواضع، إن التجربة خلال السنوات السبع الماضة أثبتت أننا لم نفهم لم نعرف لم نقدر حقيقة المصريين والله والله والله .. مكوناش فاهمين عارفين كويس لم نقدر حقيقة المصريين فالشعب قبل التحدي والتضحيات والحكومة تبذل ما في وسعها من أجل العبور والنجاح، وكانت الفكرة هي السياسات استراتيجية المحاور المتوازية ، يعني ايه؟ يعني البقاء والتنمية يعني إصلاح القديم وبناء الجديد مش الفكرة نعمل جديد بس ماشيين بالتوازي نصلح ده ونعمل جديد علشان الدنيا تتغير".